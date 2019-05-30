Шайба россиянина помогла «Сент-Луису» в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс». Видео опубликовано в YouTube-канале SOIRTSNET.
Тарасенко сравнял счет, добив шайбу в ворота соперника после собственного броска. Встреча перешла в овертайм, где «Сент-Луис» одержал победу. Таким образом, счет в финальной серии сравнялся. В первом матче финала «Брюинс» праздновали победу со счетом 4:2.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!