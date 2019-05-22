Россиянин Тарасенко помог «Сент-Луису» выйти в финал Кубка Стэнли

@StLouisBlues / Twitter

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко помог своей команде обыграть «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 5:1. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

В концовке первого периода Тарасенко реализовал большинство. Россиянин сделал счет 2:0 в пользу своей команды и записал себе в актив третью шайбу в плей-офф. Его соотечественник Иван Барбашев также отметился заброшенной шайбой.

Счет в серии стал 4:2 в пользу «Сент-Луиса». Команда поспорит за трофей впервые с 1970-го. Ее соперником в финальной серии станет «Бостон Брюинс».

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