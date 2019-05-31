Бывший игрок НХЛ угрожал полицейским ради возвращения в тюрьму

Канадец Патрик Коте, известный по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), грозился разбить стекло в полицейской машине, чтобы его вернули под стражу. Об этом сообщает TVA Nouvelles.

Коте неоднократно имел проблемы с законом. Бывшего нападающего задерживали за хранение наркотиков, угрозы, угон автомобиля, нападения и ограбления. В июле 2014-го Коте был помещен в тюрьму сроком на 30 месяцев за ограбление двух банков. В 2016-м он вышел на свободу, однако вскоре вновь оказался в тюрьме: Коте сам сдался властям после очередного ограбления. После освобождения в декабре 2018-го 44-летний ветеран пригрозил полицейским совершением новых преступлений, требуя вернуть его за решетку.

Профессиональную карьеру Коте завершил в 2008-м. В НХЛ он выступал с перерывами с 1995 по 2001 год. Коте известен по выступлениям за «Даллас Старс», «Нэшвилл Предаторс» и «Эдмонтон Ойлерс». Всего на счету Коте 105 матчей в НХЛ. Однако форвард не отличался результативностью, набрав в общей сложности всего три очка. Большую часть карьеры Коте провел в различных североамериканских лигах.

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