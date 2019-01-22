Российский игрок НХЛ устроил драку

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Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задорнов подрался с форвардом «Нэшвилл Предаторс» Остином Уотсоном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале HockeyFights.

В первом периоде Задорнов применил силовой прием против нападающего команды соперника Калле Ярнкрока, после чего одноклубник шведа Уотсон решил выяснить отношения с россиянином. Разнять хоккеистов удалось только судьям. После инцидента оба игрока отправились на скамейку штрафников.

Встреча завершилась победой «Нэшвилла» со счетом 4:1. После 51 матча команда занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ.

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