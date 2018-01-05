Хоккеист лишился клока бороды в драке

Канадский хоккеист Джозеф Эрик Торнтон, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», потерял часть бороды во время драки. Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Олимпийский чемпион 2010 года устроил потасовку с канадским форвардом Наземом Кадри из клуба «Торонто Мэйпл Лифс». Кадри схватил соотечественника за бороду и вырвал клок.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс» прошла 5 января и завершилась победой «Торонто» по буллитам (3:2).

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