Россиянин Тарасенко оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата Нацональной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерс». Видео появилось на YouTube-канале vlad pergler.

Тарасенко забросил две шайбы, дважды ассистировал партнерам, а во втором периоде подрался с защитником «Эдмонтона» Мэттом Беннингом. «Сент-Луис» одержал победу со счетом 8:3, звено Тарасенко (Брэйден Шенн и Джейден Шварц) признали первыми звездами дня в НХЛ.

«Сент-Луис» с 33 очками после 22 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ. «Эдмонтон» расположился на 15-й строчке с 16 очками в 21 матче.

Горди Хоу выступал в НХЛ на протяжении 25 лет, еще 10 лет — в других лигах. Хоккеист умер 10 июня 2016 года. В НХЛ спортсмен провел 1767 матчей (рекордный показатель) и набрал 1850 (801 шайба и 1049 передач) очков. В честь него назван особый термин — хет-трик Горди Хоу: когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.