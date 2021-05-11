Определились все участники плей-офф НХЛ

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Последней командой, добравшейся до игр навылет, стал «Монреаль Канадиенс». Клуб в ночь на вторник, 11 мая, проиграл в овертайме «Эдмонтон Ойлерс» (3:4) и гарантировал себе как минимум четвертое место в Северном дивизионе.

Другими участниками плей-офф от этого дивизиона стали «Торонто Мэйплс Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс». Из Восточного дивизиона вышли «Питтсбург Пингвинс», «Вашингтон Кэпиталс», «Бостон Брюинс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Участниками плей-офф от Западного дивизиона стали «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Из Центрального дивизиона вышли «Каролина Харрикейнс», «Флорида Пантерс», «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторс».

Плей-офф стартует в субботу, 15 мая. Регулярный чемпионат завершится 19 мая.