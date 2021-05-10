Еще один клуб НХЛ запретил россиянам играть на чемпионате мира

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» запретил российскому вратарю команды Антону Худобину и его соотечественнику форварду Денису Гурьянову играть на чемпионате мира в Латвии. Об этом сообщает в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Генеральный менеджер команды Джим Нилл сообщил тренерскому штабу сборной, что у обоих игроков травмы нижней части тела. Медицинский штаб «Старс» рекомендовал им пропустить первенство планеты. По информации ФХР, сами Худобин и Гурьянов очень хотели сыграть на турнире.

Худобин в нынешнем сезоне провел 32 матча в регулярном чемпионате, отражал 90,5 процента бросков и в среднем пропускал 2,54 шайбы. Гурьянов отметился 12 голами и отдал 17 результативных передач в 54 встречах.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» запретил российским вратарям Игорю Шестеркину и Александру Георгиеву выступать на ЧМ по медицинским показаниям. Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.