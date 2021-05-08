Капризов установил очередной рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил очередной рекорд в своем дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний форвард отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Он помог своей команде одержать победу в овертайме со счетом 4:3 над «Анахайм Дакс».

Капризов довел количество голевых передач в дебютном сезоне до 22. Таким образом, он стал лучшим из новичков в истории «Миннесоты».

22 апреля россиянин уже достиг отметки в 19 заброшенных шайб в дебютном сезоне. Капризов побил рекорд клуба, который держался 20 лет.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» в июле 2020-го, рассчитанный на два года. Он известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. С красно-синими нападающий выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

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