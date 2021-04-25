Капризов забросил шайбу и помог своей команде гарантировать место в плей-офф

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан Хосе Шаркс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол форварда помог его команде одержать победу (6:3) и за девять туров до окончания «регулярки» гарантировать место в плей-офф. Капризов также продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей подряд и был признан первой звездой матча.

В течение нынешнего сезона Капризов побил несколько рекордов «Миннесоты». 22 апреля россиянин достиг отметки в 19 заброшенных шайб и стал лучшим новичком в истории «Уайлд» по этому показателю.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Он известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.