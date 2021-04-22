Капризов побил 20-летний рекорд в НХЛ

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов побил 20-летний рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Видео доступно в Twitter лиги.

19th of the year for Kirill Kaprizov and that's a new @mnwild rookie record! pic.twitter.com/LMXef82CBz — NHL (@NHL) April 22, 2021

В матче против «Аризоны Койотис» россиянин забросил 19-ю шайбу в дебютном для себя сезоне, установив рекорд клуба по количеству голов за сезон среди новичков НХЛ. До этого рекорд принадлежал словаку Мариану Габорику, который забросил 18 шайб в сезоне-2000/2001. Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:1.

Капризов установил не первый рекорд за команду. 8 апреля он в третий раз в дебютном сезоне набрал три очка в одном матче, что раньше не удавалось никому.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Он известен выступлениями в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом в 2018 году.