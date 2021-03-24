Российский вратарь НХЛ стал автором рекордного достижения

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал автором рекордного достижения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

Встреча, прошедшая в ночь на 24 марта, завершилась победой «Тампы» со счетом 2:1. Для российского голкипера, отразившего 16 бросков, эта победа стала 12-й подряд.

Таким образом, Василевский обновил персональный рекорд в НХЛ, а также установил новое достижение для «молний». Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Луи Домингу, который в сезоне-2018/2019 одержал с «Тампой» 11 побед кряду.

Василевский выступает в НХЛ с 2014 года и все это время защищает ворота «Тампы». В 2020 году голкипер завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира в 2014 году.

11 марта сообщалось, что другой российский игрок НХЛ Кирилл Капризов вошел в историю «Миннесоты Уайлд» после матча с «Вегас Голден Найтс». Нападающий стал первым новичком клуба, которому удалось набрать 20 очков в сезоне.