Российский вратарь установил рекорд НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
В ночь на пятницу, 19 марта, «молнии» со счетом 4:2 обыграли «Чикаго Блэкхоукс». Россиянин совершил 19 сейвов и выиграл десятый подряд матч. Подобную серию он демонстрирует в третьем сезоне кряду, чего ранее не удавалось сделать ни одному вратарю.
Василевский отметил, что в последних матчах не показывал идеальной игры, но чувствует уверенность благодаря слаженным действиям партнеров по команде. «Иногда ребята помогают мне, а иногда — я им», — добавил он.
Кроме того, россиянин вышел на второе место по количеству таких серий в карьере. Лидером является канадский голкипер Мартин Бродо, которому четыре раза удавалось выигрывать не менее десяти матчей подряд.