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Капризов забросил шайбу в матче НХЛ и повторил рекорд клуба

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Фото: John Locher / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Помимо россиянина, в составе победителей шайбу на свой счет записал Йоэль Эрикссон Эк.

Капризов отличился в третьем матче регулярки подряд и повторил рекорд клуба для новичков. Россиянин провел на площадке 18 минут и 40 секунд, четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1».

Капризов повторил достижения Мариана Габорика и Паскаля Дюпуи. Эти хоккеисты в 2000 и 2001 годах соответственно, будучи новичками, отличались в составе «Миннесоты» в трех матчах регулярного чемпионата подряд.

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