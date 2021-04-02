Американский хоккеист нокаутировал российского одноклубника в матче НХЛ

Американский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Ти Джей Оши нокаутировал российского одноклубника, вратаря Илью Самсонова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

На 30-й секунде встречи россиянин выкатился из ворот, чтобы остановить шайбу клюшкой. Сразу после этого Самсонов получил жесткий удар в голову от Оши и улетел в нокаут. Игра была остановлена, а продолжавший лежать на льду голкипер был заменен. На 17-й минуте хоккеист вернулся на лед. Встреча завершилась победой «Айлендерс» со счетом 8:4.

Самсонов — воспитанник магнитогорского «Металлурга». Он является обладателем Кубка Гагарина в составе команды. За «Вашингтон» выступает с 2019 года. В текущем сезоне Самсонов отыграл 11 матчей за столичную команду.