Павел Буре описал ужин с Путиным

Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и призер Олимпиад в составе сборной России Павел Буре описал ужин с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Буре вспомнил, что в октябре 2011 года встретился с Путиным, в то время премьер-министром России, и назвал этот ужин самым запоминающимся в жизни. Он отметил, что ему было приятно внимание такого важного человека. «Он нашел время пригласить нас в ресторан в чужой стране, хотя у него были расписаны каждые 15 минут», — добавил хоккеист.

Ранее 31 марта Буре рассказал, что он отказался от гражданства США, которое получил во время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он заявил, что свое будущее связывает только с Россией.

Буре выступал в НХЛ с 1991 года на протяжении 12 сезонов. Играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы лиги. В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на ОИ-1998 и Играх-2002 соответственно.