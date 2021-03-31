Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» и призер Олимпиад в составе сборной России Павел Буре назвал причину отказа от американского паспорта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Буре рассказал, что он отказался от гражданства США, которое получил во время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «В последний раз был в Америке лет семь-восемь назад. Паспорт США мне не нужен, я в России живу», — подчеркнул он, добавив, что свое будущее связывает только с Россией. Хоккеист вспомнил, что даже во время выступления в НХЛ каждое лето возвращался в Москву.

О том, что Буре отказался от американского гражданства, стало известно в 2016 году. Информация об этом была опубликована в Федеральном регистре США.

Буре выступал в НХЛ с 1991 года на протяжении 12 сезонов. Играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы лиги. В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на ОИ-1998 и Играх-2002 соответственно.