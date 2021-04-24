Капризов отметился дублем в матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился дублем в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз». Видео голов доступно на сайте турнира.

Капризов дважды поразил ворота соперника, нанеся в общей сложности шесть бросков. Хоккеисты «Миннесоты» одержали победу со счетом 4:2.

22 апреля Капризов отличился в матче против «Аризоны Койотис». Шайба стала 19-й для россиянина в рамках первенства, что является рекордом для новичка в дебютном сезоне. По данному показателю Капризов обошел Мариана Габорика, который в сезоне-2000/2001 забросил 18 шайб.

Капризов присоединился к «Миннесоте» летом 2020-го. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард представлял столичный ЦСКА. В составе армейского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина.