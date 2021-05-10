Клуб НХЛ отказался отпускать российских вратарей на чемпионат мира

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» не отпустил российских вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева для участия в чемпионате мира в Латвии. Об этом в Twitter сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Уточняется, что оба голкипера хотели помочь национальной команде, но врачи американской команды выступили против этого. ФХР пожелала игрокам здоровья и отметила, что имена остальных выступающих в НХЛ россиян, которые будут вызваны на чемпионат мира, станут известны после окончания регулярного чемпионата.

Шестеркин в нынешнем сезоне провел 35 матчей в чемпионате и пропустил 83 шайбы. Георгиев 44 раза доставал шайбу из своих ворот в 19 встречах. Чемпионат мира 2021 года пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.