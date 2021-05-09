Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал инвестором женской футбольной команды. Об этом сообщает ESPN.

Речь идет о клубе «Вашингтон Спирит», выступающем в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Сумма инвестиций не раскрывается.

Россиянин признался, что на такое решение его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. Он также отметил, что ему приятно поддерживать спортивные клубы из округа Колумбия, в который входит Вашингтон.

Овечкин проводит 16-й сезон в составе «Кэпиталс», он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне на счету капитана «Вашингтона» 42 очка (24 гола и 18 передач). 23 апреля россиянин получил травму и с того момента пока не выходил на лед.