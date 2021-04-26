Третьяк рассказал о неправильном использовании Овечкина в сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал причину лучшей результативности Александра Овечкина в НХЛ по сравнению с национальной командой. Об этом сообщает РБК.

По словам трехкратного олимпийского чемпиона, тренеры сборной России не всегда правильно используют форварда «Вашингтон Кэпиталс». «В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, а действует в завершающей фазе. Ему нужно выкладывать передачи, чтобы он вгонял шайбу в сетку», — добавил Третьяк.

Глава ФХР также оценил шансы россиянина побить снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки. По словам Третьяка, это очень сложно, но возможно.

Овечкин в нынешнем сезоне забросил 24 шайбы и сделал 18 передач в 43 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, на счету россиянина 730 шайб в «регулярке» за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он находится на шестом месте. На счету Гретцки 894 шайбы.

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