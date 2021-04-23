Овечкин досрочно завершил матч НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин досрочно завершил встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает NBC Sports.

Нападающий перестал выходить на лед в конце третьего периода. Он также не принимал участия в овертайме и серии буллитов. Главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт не назвал причину отсутствия россиянина. Он подчеркнул, что ему лишь сообщили о недоступности Овечкина.

Встреча с «Айлендерс» прошла в ночь на пятницу, 23 апреля. Зрители не увидели заброшенных шайб в основное и дополнительное время. В серии буллитов победу праздновали «Кэпиталс».

Овечкин в нынешнем сезоне забросил 24 шайбы и сделал 18 передач в 43 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, на счету россиянина 730 шайб в «регулярке» за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он находится на шестом месте.