Появилось видео 729-й шайбы Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео опубликовано на сайте турнира.

35-летний форвард отличился в матче с «Филадельфия Флайерс» и открыл счет во встрече. Российский нападающий забросил 729-ю шайбу в матчах НХЛ. Он сохраняет шестое место в рейтинге лучших снайперов в истории чемпионата.

Для того, чтобы сравняться с Марселем Дионном, занимающим пятое место, форварду осталось забросил еше две шайбы. Первое место в рейтинге занимает легендарный канадец Уэйн Гретцки.

Овечкин перешел в «Вашингтон Кэпиталс» в 2005 году. Вместе с командой он выигрывал Кубок Стэнли. В нынешнем сезоне на счету форварда 40 очков (23 заброшенных шайбы и 17 результативных передач).