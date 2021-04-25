Тренер «Вашингтон Кэпиталс» высказался о сроках выздоровления Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт высказался о сроках восстановления капитана команды Александра Овечкина. Его слова в Twitter приводит журналист Том Гулитти.

Он заявил, что пока не может назвать точной даты возвращения россиянина на лед. Специалист также добавил, что нужно дождаться полного выздоровления форварда и не форсировать события. По словам Лавиолетта, команда с нетерпением ждет улучшения состояния российского нападающего.

35-летний Овечкин 23 апреля досрочно завершил встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0). Позже в пресс-службе клуба заявили, что у капитана травма нижней части тела.

Овечкин в нынешнем сезоне забросил 24 шайбы и сделал 18 передач в 43 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, на счету россиянина 730 шайб в «регулярке» за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он находится на шестом месте.