Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернется на лед после травмы. Об этом в Twitter сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл (Samantha Pell).
По ее словам, Овечкин попал в состав команды на гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Матч «Вашингтон»-«Рейнджерс» пройдет в ночь на вторник и начнется в 02:00 (по Москве).
35-летний Овечкин 23 апреля досрочно завершил встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0). Позже в пресс-службе клуба заявили, что у капитана травма нижней части тела.
Овечкин в нынешнем сезоне забросил 24 шайбы и сделал 18 передач в 43 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, на счету россиянина 730 шайб в «регулярке» за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он находится на шестом месте.