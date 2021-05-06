Избивший Панарина канадец получил травму

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон получил травму верхней части тела в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Нападающий поучаствовал в двух массовых драках, состоявшихся в первом периоде и досрочно завершил игру. Поединок прошел в ночь на четверг, 6 мая, и завершился со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

4 мая во встрече этих же команд Уилсон избил российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Россиянин вступился за соотечественника Павла Бучневича, которого ударил канадец. Уилсон нанес Панарину множество ударов и бросил его головой об лед. Из-за полученных травм российский игрок досрочно завершил сезон.

После матча «Рейнджерс», а также многие болельщики и специалисты призывали дисквалифицировать Уилсона. Однако канадец отделался штрафом в размере 5 тысяч долларов.