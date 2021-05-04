Канадский хоккеист избил Панарина и ударил лежащего россиянина в матче НХЛ

Sportsnet

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон избил российских нападающих «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел во втором периоде встречи. Уилсон уложил головой вниз Бучневича, а затем ударил лежащего хоккеиста. На соперника прыгнул Панарин, после чего канадец избил его и повалил на лед вниз головой. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 71 очко в 52 матчах. «Рейнджерс» располагается на пятом месте, имея в активе 58 очков в 53 встречах.