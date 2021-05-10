Президент России Владимир Путин выйдет на лед в матче Ночной хоккейной лиги. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин должен принять участие в традиционном гала-матче Лиги с участием заслуженных российских хоккеистов, который состоится позднее 10 мая а Сочи в рамках финального этапа турнира. «Ожидаем, что будет играть», — подчеркнул Песков.

В декабре 2019-го олимпийский чемпион Виталий Прохоров описал, в каком стиле играет в хоккей президент России. По словам Прохорова, Путин на льду выглядит целеустремленно и всегда старается быть на острие атаки.

Ночная лига была создана по инициативе Путина и ветеранов хоккея в декабре 2011 года. Тогда же президент стал учиться катанию на коньках и заниматься хоккеем под руководством заслуженного мастера спорта и члена команды легенд Алексея Касатонова. В настоящее время НХЛ объединяет около тысячи любительских команд по всей стране.

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