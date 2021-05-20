Овечкин сломал клюшку и обматерил вратаря после поражения «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» сломал клюшку о борт и обматерил вратаря Илью Самсонова после поражения команды третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter спортивный журналист Брэди Треттенеро (Brady Trettenero).

Игра, прошедшая в Бостоне на арене TD Garden, завершилась со счетом 3:2 во втором овертайме. У «Бостона» отличились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. Среди игроков «Вашингтона» шайбы забросили Овечкин и Ник Дауд.

Победный гол хозяева хабили благодаря ошибке голкипера Самсонова, для которого игра стала первой в розыгрыше Кубка Стэнли. За матч он отразил 40 ударов по воротам.

По итогам игры, «Бостон» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая встреча пройдет на домашнем стадионе команды 22 мая.

16 мая «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду одержал победу над «Бостон Брюинз» в овертайме в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победить «Вашингтону» помогла результативная передача российского форварда Александра Овечкина.