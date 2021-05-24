Названы потраченные клубами КХЛ суммы на зарплаты игрокам

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назвал суммы, которые клубы КХЛ потратили на зарплаты игрокам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Морозов заявил, что девять клубов, попавших в плей-офф Кубка Гагарина, потратили 800 миллионов рублей на выплаты хоккеистам. «От 800 до 400 миллионов — восемь клубов, четыре из них попали в плей-офф. Ниже 400 миллионов — шесть клубов, в плей-офф попали три клуба», — добавил он, посчитав, что потолок зарплат в лиге работает.

Летом 2019 года олимпийский чемпион Николай Хабибулин высказался об отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Хабибулин заявил, что не считает это трагедией, так как В НХЛ они прибавляют в мастерстве и будут приезжать более сильными в сборную России.

В этом сезоне победителем Кубка Гагарина стал омский «Авангард». Омичи победили в серии против московского ЦСКА со счетом 4:2 и впервые стали обладателями трофея.

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