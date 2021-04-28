Омский «Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевал трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча состоялась в среду, 28 апреля, и завершилась победой омичей со счетом 1:0. Единственную шайбу на 19-й минуте матча забросил Сергей Толчинский. Таким образом, «Авангард» выиграл финальную серию 4:2.
«Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории. В полуфинале плей-офф омичи оказались сильнее казанского «Ак Барса». Армейцы в своей серии победили петербургский СКА.
Клубы встречались в финале Кубка Гагарина второй раз подряд. В прошлый раз армейцы победили в серии со счетом 4:0 и стали чемпионами.