ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом»

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 20 апреля, в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов.

Победа позволила ЦСКА сравнять счет в финальной серии, у команд теперь по одному выигранному матчу. Третья встреча пройдет в четверг, 22 апреля, в Балашихе.

«Авангард» и ЦСКА стали первыми командами в истории КХЛ, которые второй раз подряд играют в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2018/2019 турнир выиграли армейцы. Год назад чемпионат не доиграли из-за пандемии коронавируса.