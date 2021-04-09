Капитана клуба КХЛ выписали из реанимации

Капитан и защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин выписан из реанимационного отделения НИИ им. Склифосовского. Об этом сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Емелин переведен в профильное отделение другой клиники. Хоккеист поддерживает связь с одноклубниками.

7 апреля сообщалось об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ. На следующий день врачи опровергли данные слухи.

6 апреля сообщалось о госпитализации хоккеиста после матча с «Ак Барсом» в Казани. У Емелина выявили токсический шок печени.

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за казанский «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».