У попавшего в больницу капитана клуба КХЛ нашли следы наркотических веществ

У капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина, попавшего в больницу в тяжелом состоянии, нашли следы наркотических веществ. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов. Отмечается, что данные медицинской экспертизы поступили в МВД Республики Татарстан. В ближайшее время начнется проверка. Спортсмен может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.

6 апреля стало известно о госпитализации Емелина. Это произошло в Казани после состоявшегося 3 апреля матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом». У защитника были диагностированы острая и подострая печеночная недостаточность.

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».

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