Капитан клуба КХЛ попал в больницу в тяжелом состоянии

Капитан и защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин попал в больницу и находится в тяжелом состоянии после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Спортсмен обратился к врачам с жалобами после состоявшегося 3 апреля матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом». Исключив заражение коронавирусом, Емелина поместили в Республиканскую клиническую больницу Казани.

Как утверждает «БИЗНЕС Online», у Емелина выявлен токсический шок печени. Планируется срочный перевод капитана «Авангарда» в Москву, врачи начали подготовку к транспортировке пациента. Точный диагноз неизвестен.

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».