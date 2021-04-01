У российского хоккеиста украли из машины 800 тысяч рублей

У российского вратаря клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Егора Синегубкина украли из машины 800 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Life Shot.

По информации источника, происшествие произошло на стоянке в «Москва-Сити». 21-летний спортсмен припарковал свой автомобиль, но закрыть его забыл. В салоне Синегубкин оставил рюкзак с деньгами, которого по его возвращении уже не было. Отмечается, что полиция начала проверку. Видимых повреждений на автомобиле обнаружено не было.

Синегубкин подписал контракт с «Торпедо» летом прошлого года. Он известен по выступлениям за клубы Молодежной хоккейной лиги «Атланты» и «Тайфун». Спортсмен является воспитанником школы ЦСКА.

Весной прошлого года квартиру российской футболистки «Зенита» Людмилы Шадриной обокрали. Общий материальный ущерб оценивался в 1,7 миллиона рублей. В частности, злоумышленник вынес из мини-сейфа часы Hublot за миллион рублей.