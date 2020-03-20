У российских биатлонистов украли винтовки и коврики для стрельбы

В федерации биатлона Москвы заявили в полицию о краже винтовок и ковриков для стрельбы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Глава федерации Сергей Рожков рассказал, что неизвестный проник в помещение, где хранилось оборудование, и вынес оттуда 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы. Инцидент произошел в период с 9 по 11 марта. В организации оценили ущерб в 400 тысяч рублей.

По итогам сезона-2019/2020 российские биатлонисты заняли шестое место в общем зачете Кубка мира. Они завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.

В прошлом году сборная России по биатлону прилетела на канадский этап Кубка мира без спортивного инвентаря. Тогда российским спортсменам не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

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