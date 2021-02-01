Канадский игрок КХЛ украл клюшку у Ковальчука и потерял работу

Канадский защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррэй украл клюшку у нападающего омского «Авангарда» Ильи Ковальчука и потерял работу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел 27 января в Риге перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» и «Авангардом». Утром после тренировки канадец зашел в раздевалку гостей и забрал клюшку Ковальчука. Российский игрок заявил о пропаже инвентаря, после чего поисками занялись сотрудники ледовой арены.

Записи видеокамер показали, что клюшку украл Мюррэй. Изначально защитник хотел спрятать предмет на стадионе, несколько раз перекладывал его, но в итоге вынес клюшку из здания. По итогам случившегося рижане расторгли контракт с канадцем.

Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 2:1. Ковальчук отличился результативной передачей.

28-летний Мюррэй всю карьеру провел в Северной Америке, выступая в низших хоккейных лигах. Он присоединился к «Динамо» в этом сезоне. Хоккеист провел в составе команды 11 матчей, в которых набрал семь очков.