Третьяк отреагировал на гибель 19-летнего российского хоккеиста

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на гибель 19-летнего игрока петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона, причиной смерти спортсмена стал несчастный случай. Он также выразил соболезнования семье хоккеиста от федерации и себя лично.

Ранее трагической случайностью назвал произошедшее и первый тренер Файзутдинова Олег Вилков. Специалист отметил, что у игрока не было шансов избежать попадания шайбы.

12 марта Файзутдинов получил травму в ходе матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива». Спортсмен принял на себя шайбу, которая попала в область головы. Через четыре дня 19-летний спортсмен скончался. Следственный комитет изучит обстоятельства случившегося.

Файзутдинов был капитаном «Динамо». На его счету около 200 встреч в составе клуба. В ближайшие два дня матчи МХЛ, а также поединки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибшем.