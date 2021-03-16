19-летний российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову

Российский защитник «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в реанимации после несчастного случая в ходе матча 1/8 финала Кубка Харламова. Об этом сообщает РИА Новости.

19-летний спортсмен оказался в реанимационном отделении больницы Ярославля после попадания шайбы в голову во встрече с местным «Локомотивом». Файзутдинов принял на себя бросок из средней зоны. Матч прошел 12 марта.

Файзутдинов был капитаном молодежной команды санкт-петербургского клуба. На его счету около 200 матчей.

10 марта стало известно о смерти экс-игрока челябинского «Трактора» Игоря Хацея. 48-летний ветеран потерял сознание во время тренировки с любительской командой. Его тело обнаружили у скамейки запасных.