Российский хоккеист умер во время тренировки

Российский хоккеист Игорь Хацей умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, спортсмен скончался после потери сознания во время тренировки любительской команды в ледовом дворце на улице Талалихина в Москве. РЕН ТВ отмечает, что тело Хацея нашли у скамейки запасных в игровом зале.

Хацей — воспитанник челябинского хоккея. В составе «Трактора» защитник провел три сезона. Хоккеист известен по выступлениям за челябинский «Мечел», а также московский «Спартак» и омский «Авангард». В составе омичей он завоевал бронзовые медали в 1996 году.

В сентябре прошлого года российский хоккеист Вадим Орехов умер в 25 лет в результате ДТП. Водитель автомобиля, ставший виновником смертельного ДТП, въехал в препятствие, в результате чего Орехов получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.