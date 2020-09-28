Появились подробности гибели 25-летнего российского хоккеиста Вадима Орехова. Их приводит РИА Новости.

По информации источника, водитель автомобиля, ставший виновником смертельного ДТП, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал в препятствие, в результате чего Орехов получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время виновник аварии задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

О смерти Орехова стало известно 27 сентября. Голкипер выступал за «Сарматы» из Оренбурга, «Тамбов», «Горняк» из Рудного, новополоцкий «Химик» и «Металлург» из Жлобина. Кроме того, он провел один матч за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» в сезоне-2013/14.

2 сентября в Москве умер 16-летний российский хоккеист. Причиной смерти стала травма, которую спортсмен получил во время тренировки на даче.