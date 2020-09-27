Погиб 25-летний российский хоккеист

25-летний российский хоккеист Вадим Орехов погиб в автомобильной катастрофе. Об этом сообщается на сайте последнего клуба, за который выступал игрок, «Динамо-Алтай».

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении. Подробности гибели голкипера не уточняются.

Орехов выступал за «Сарматы» из Оренбурга, «Тамбов», «Горняк» из Рудного, новополоцкий «Химик» и «Металлург» из Жлобина. Кроме того, он провел один матч за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» в сезоне-2013/14.

2 сентября в Москве умер 16-летний российский хоккеист. Причиной смерти стала травма, которую спортсмен получил во время тренировки на даче.