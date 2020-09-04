22-летний российский велогонщик умер во время соревнований

Российский велогонщик Павел Свешников умер во время Гран-при Москвы в Крылатском. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Свешников потерял сознание во время соревнований и упал на вираже. 22-летнему спортсмену оказали первую помощь и погрузили в скорую, однако спасти его не удалось.

Павел Свешников завоевал серебро на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года. На Кубке России 2019 года он стал победителем в гонке по очкам.

2 сентября в Москве умер 16-летний российский хоккеист. Причиной смерти стала травма, которую спортсмен получил во время тренировки на даче.