Умер старейший хоккеист в мире

Старейший хоккеист мира Марк Сертич умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается в Twitter ассоциации хоккея США.

Спортсмен скончался в городе Дулут (штат Миннесота, США). Причины смерти не называются.

Игрок попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной хоккеист планеты. В последнее время Сертич восстанавливался после перенесенного инсульта. Уточняется, что спортсмен не принимал обезболивающих препаратов, так как не верил в их эффективность.

Сертич проживал в Дулуте, работал тренером молодежных хоккейных команд. Весной этого года спортсмен планировал принять участие в турнире для возрастных игроков, однако соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

22 июля умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев. Он стал победителем Игр в 1976 году.