Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев умер в 73 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются. В пресс-службе московского ЦСКА, за который выступал Гусев, заявили, что о дате и месте прощания будет объявлено отдельно.

На клубном уровне хоккеист выступал за ЦСКА, СКА МВО, «Звезду» (Чебаркуль) и СКА. В общей сложности он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды — Кубок СССР.

Вместе со сборной СССР Гусев выигрывал Олимпиаду в 1976 году, дважды становился чемпионом мира, а также два раза побеждал на чемпионатах Европы. Кроме того, он был участником Суперсерии СССР — Канада (1972).

21 мая олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов умер на 62-м году жизни. Он выиграл золото Игр 1984 года в составе сборной СССР.