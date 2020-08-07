Украинский баскетболист умер в 26 лет

Украинский баскетболист Сергей Мясоедов умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Украины.

Спортсмен пострадал в результате падения с велосипеда 16 мая. С болью в области ключицы он обратился к врачам. Уже оказавшись в больнице, Мясоедов потерял сознание. Баскетболист впал в кому. Позже у него была обнаружена внутричерепная гематома.

Мясоедов стал известным как данкер. Он принимал участие в шоу и конкурсах по слэм-данку. В частности, он выступал в Матче всех звезд Суперлиги.

Как профессиональный баскетболист Мясоедов запомнился выступлениями за «Запорожье-2», «Инваспорт» и запорожский «Металлург».