СК изучит обстоятельства смерти 19-летнего хоккеиста

Следственный комитет проведет проверку обстоятельств смерти защитника «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, сообщается на сайте ярославского управления СК.

СК приступил к доследственным мероприятиям. Файзутдинов получил травму в ходе матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива» 12 марта. 16 марта 19-летний спортсмен скончался.

В ходе матча Файзутдинов остановил бросок в исполнении соперника из средней зоны. После попадания шайбы в область головы спортсмен упал на лед. Встреча была остановлена, а сам Файзутдинов поступил в реанимацию больницы Ярославля.

Файзутдинов был капитаном молодежной команды. На его счету около 200 матчей за клуб. В ближайшие два дня матчи МХЛ, а также встречи в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будут начинаться с минуты молчания в память о погибшем.