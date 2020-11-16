Хоккеист умер от инсульта в 13 лет

Хоккеист команды «Норт Бэй Трэпперс» из Северной юниорской лиги Онтарио Ноа Дюгас умер в 13 лет. Об этом сообщает CTV News.

Причиной смерти стал инсульт. При этом еще в августе у подростка выявили тромб сосудов головного мозга, после чего его парализовало.

Соболезнования и призывы оказать помощь семье Дюгас в социальных сетях оставили несколько игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в том числе, нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид и игроки «Торонто Мейпл Лифс» Зак Хайман и Митч Марнер.

В октябре сообщалось, что 26-летний футболист-профессионал из Индии Скотт Де Соуза умер после игры с друзьями. Смерть Де Соузы могла наступить в результате сердечного приступа.