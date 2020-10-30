Корейский футболист покончил с собой

Игрок южнокорейской футбольной команды «Сеул» Ким Нам Чун покончил с собой. Об этом сообщает The Korea Times.

31-летний футболист был найден мертвым на одной из парковок столицы страны. Полицейские не нашли на теле спортсмена признаков насильственной смерти, единственной версией произошедшего на данный момент считается самоубийство.

Ким Нам Чун выступал за «Сеул» с 2013 года. В 2017 и 2018 году футболист играл за «Санджу». В 2016-м защитник стал чемпионом Южной Кореи.

26 октября в Англии в возрасте 17 лет умер бывший футболист «Манчестер Сити» Джереми Вистон. Причины смерти не сообщались. Были ли у спортсмена проблемы со здоровьем, также не уточнялось.